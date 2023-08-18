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РИА Новости

Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Бочаров: мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысится вдвое

САМАРА, 17 авг — РИА Новости. Мощность Ту-95 уже в этом году повысится вдвое, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", — сказал замминистра.

Он уточнил, что выполнение гособоронзаказа обеспечивается за счет технологической оснащенности предприятия.

Бочаров также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М.

"Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство, все осуществлены", — сказал чиновник.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС входят в состав дальней авиации, обычно несут крылатые ракеты большой дальности Х-55.

Предприятие "ОДК-Кузнецов" разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП — для Ту-95МС, НК-25 — для дальних самолетов Ту-22М3.

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