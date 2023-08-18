Турция планирует создать военную базу в Ливии

Источник изображения: topwar.ru

С того времени, как в Линии свергли Муаммара Каддафи в 2011 году в этой стране продолжает сохраняться напряженная ситуация. При этом в стране пытаются закрепиться некоторые иностранные государства.

Как сообщает ряд турецких СМИ, Анкара взяла в аренду на длительный срок порт на берегу Средиземного моря в западной части Ливии, где якобы планируется создание турецкой военной базы.

По данным турецкого портала Haber7, речь идёт о порте города Хомс – столице ливийского муниципалитета Эль-Маргаб. Если верить изданию, порт сдали туркам в аренду на 99 лет.

С помощью военной базы, которая будет создана в порту, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов

- отмечает Haber7.

Сообщается, что на военной базе будут размещены турецкие беспилотники и системы ПВО.

Турецкий портал Sanayi ve Savunma пишет, что соглашение об аренде пока не подписано, и его заключение планируется в ходе визита турецкого президента Эрдогана в Ливию. При этом сроки визита не сообщаются.

Официальные источники в Турции пока не дали комментариев по этому поводу.

Напомним, что Ливия когда-то была частью Османской Турции и в 1911 году перешла к Италии после итало-турецкой войны.