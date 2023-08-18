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ТАСС

Источник: подлодка "Новороссийск" вернется после ремонта в состав ВМФ в апреле 2024 года

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Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

По словам источника, на "Новороссийске" в ходе ремонта "идут работы на валах и дизелях" субмарины

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Ремонт подводной лодки "Новороссийск" проекта 636.3 Черноморского флота завершится в апреле 2024 года. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия-2023" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ремонт "Новороссийска" по плану завершится на КМОЛЗ (Кронштадтский морской завод - прим. ТАСС) в апреле 2024 года. По оптимистичным прогнозам, это может произойти на месяц-два раньше", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным собеседника агентства, на "Новороссийске" в ходе ремонта "идут работы на валах и дизелях" субмарины.

Носитель крылатых ракет "Калибр-ПЛ" "Новороссийск" - первая из шести лодок проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). Лодки этого проекта неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по целям террористов в Сирии.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Россия
Сирия
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
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