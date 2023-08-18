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Военное обозрение

Китайская компания начала летные испытания прототипа самолета E20 на электрическом ходу

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская компания TCab Tech из Шанхая объявила о начале летных испытаний прототипа (хотя он не получил обшивки) перспективного аппарата E20 на электрическом ходу, на котором будут тестироваться принятые технологические решения.

Изделие оснащено шестью электродвигателями EngineUS от французской Safrane. Они приводят в движение четыре пятилопастных винта, установленных на законцовках крыла, в хвостовой части и на балках, прикрепленных к крылу.

Двигатели Us 100 имеют мощность более 100 кВт. Французская компания рассчитывает пройти сертификацию силовой установки в Китае до конца 2023 года. Safrane также поставляет для летательного аппарата систему управления температурным режимом с воздушным охлаждением.

E20 предназначен для перевозки пассажиров (или грузов) массой 450 кг. Предполагается, что он будет развивать максимальную скорость 320 км/ч и крейсерскую 260 км/ч. Ожидается, что новый самолет пройдет сертификацию в КНР в 2025 году.

Источник изображения: topwar.ru

TCab Tech получила предварительные заказы на 200 единиц E20. СМИ КНР сообщают, что E20 стоит 7 млн юаней (около $1 млн). Компания была создана китайскими инженерами в мае 2021 года для разработки электрического самолета вертикального взлета и посадки с нулевым уровнем выбросов для повышения мобильности городского населения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Франция
Компании
Safran
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