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ТАСС

РКК "Энергия" и компании "Газпрома" подписали соглашение об отработке технологий на РОС

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

С помощью Российской орбитальной станции будет организована обработка, хранение, ретрансляция данных, которые будут передаваться спутниками, и получение дополнительных данных дистанционного зондирования Земли, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" на форуме "Армия-2023" подписала соглашение с компаниями "Газпром СПКА" и "Газпром космические системы" по сотрудничеству на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Стороны договорились об использовании возможностей новой станции для отработки технологий и решений, применяемых при создании космических аппаратов и их составных частей", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, также с помощью РОС будет организована обработка, хранение, ретрансляция данных, которые будут передаваться спутниками, и получение дополнительных данных дистанционного зондирования Земли.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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