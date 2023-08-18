В Минобороны России определили победителей в конкурсе на лучший инновационный проект

ЦАМТО, 17 августа. Подведены итоги ежегодного конкурса "Прорыв в будущее". Инновационные проекты на конкурс представили молодые разработчики, ученые военных вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны РФ, а также операторы научных рот.

Традиционно конкурс вызвал широкий интерес среди одаренной молодежи. Всего в этом году на конкурс поступили 84 работы, содержащие оригинальные и эффективные подходы к решению актуальных научных, научно-технических и практических задач создания перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Инновационные проекты были подготовлены 62 авторскими коллективами и 19 отдельными авторами из 11 научно-исследовательских и 20 образовательных организаций Минобороны России.

Решением конкурсной комиссии лучшим инновационным проектом в 2023 году определена "Технология технической диагностики силовых элементов конструкций ВВСТ". Проект направлен на решение актуальной научно-технической проблемы повышения эффективности технической диагностики, проводимой с использованием методов акустико-эмиссионного неразрушающего контроля в интересах обеспечения безаварийной эксплуатации силовых элементов конструкций ВВСТ.

Второе место занял проект "Комплекс для безоблетных испытаний наземных средств создания помех бортовым радиолокационным станциям "Контроль-С". Разработка предназначена для проведения испытаний и оценки эффективности средств радиоэлектронной борьбы с радиолокационными станциями воздушно-космического базирования на основе "безоблетных" технологий, путем создания на земле условий, имитирующих реальный полет летательного аппарата, работу его бортовой радиолокационной станции. Практическая реализация проекта позволит снизить временные и материальные затраты за счет снижения количества реальных самолето-вылетов и сохранить ресурс авиационной техники.

Третье место присуждено научно-техническому проекту "Учебно-тренировочный роботизированный комплекс на базе безэкипажного катера". Основной целю проекта является создание отечественных надводных реконфигурируемых робототехнических комплексов со сменной модульной полезной нагрузкой для выполнения широкого круга задач.

Призеры и лауреаты конкурса получили возможность представить свои проекты в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Основными целями конкурса является выявление талантливых специалистов Вооруженных Сил и создание условий для внедрения новых научных результатов, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач.

Награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса пройдет в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Организатор конкурса – Главное управление инновационного развития Минобороны России.