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ЦАМТО

Минобороны РФ заказало ракеты у Конструкторского бюро машиностроения

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Ракетный комплекс "Хризантема-С"
Ракетный комплекс "Хризантема-С".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 17 августа. Конструкторское бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) изготовит и поставит ракеты Министерству обороны РФ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, документ подписали в ходе форума "Армия-2023" начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев и генеральный директор научно-производственной корпорации Сергей Питиков.

Как сообщалось, КБМ представляет на "Армии-2023" в том числе предназначенные для применения с вертолетов противотанковые управляемые ракеты "Хризантема", дальность действия которых была повышена до 10 км.

Управляемая ракета 9М123М "Хризантема" является одним из наиболее мощных противотанковых управляемых боеприпасов российского производства. Ракета входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", а также адаптируется для новейших боевых вертолетов, в частности, Ми-28НМ и Ка-52М.

Управляемая ракета 9М123М "Хризантема" предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы. Дальность полета ракеты составляет около 6 км,

Полный перечень заключенных контрактов приведен в сообщении ЦАМТО от 16 августа (в 16:50) "Минобороны подписало и вручило контрактов на сумму более 400 млрд. руб. на "Армии-2023".

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Хризантема-С
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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