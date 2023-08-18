Минобороны РФ заказало ракеты у Конструкторского бюро машиностроения

ЦАМТО, 17 августа. Конструкторское бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) изготовит и поставит ракеты Министерству обороны РФ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, документ подписали в ходе форума "Армия-2023" начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев и генеральный директор научно-производственной корпорации Сергей Питиков.

Как сообщалось, КБМ представляет на "Армии-2023" в том числе предназначенные для применения с вертолетов противотанковые управляемые ракеты "Хризантема", дальность действия которых была повышена до 10 км.

Управляемая ракета 9М123М "Хризантема" является одним из наиболее мощных противотанковых управляемых боеприпасов российского производства. Ракета входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", а также адаптируется для новейших боевых вертолетов, в частности, Ми-28НМ и Ка-52М.

Управляемая ракета 9М123М "Хризантема" предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы. Дальность полета ракеты составляет около 6 км,

Полный перечень заключенных контрактов приведен в сообщении ЦАМТО от 16 августа (в 16:50) "Минобороны подписало и вручило контрактов на сумму более 400 млрд. руб. на "Армии-2023".