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Военное обозрение

Разработанный в России универсальный безэкипажный катер представили в рамках форума «Армия-2023»

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Источник изображения: topwar.ru

В России разработали новый безэкипажный катер для выполнения различных задач, судно создано на базе платформы типа "Визир". Об этом сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко в рамках форума "Армия-2023".

Разработанный KMZ безэкипажный катер является универсальным и может применяться для выполнения различных задач. Он имеет запас хода в 600 км на малых скоростях, при увеличении скорости дальность плавания снижается, но имеется возможность разогнать катер до 80 км/час. Вооружение или другое оборудование, необходимое для установки на катер, выбирается заказчиком. В ударном варианте катер может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или легкие ракеты.

Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение, в том числе, с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

Также в рамках форума KMZ представил безэкипажный гидрографический катер ГРК 700 "Визир", предназначенный для обследования прибрежной зоны и дна. Данное судно несет на себе все необходимое для этого оборудование. "Визир" можно также использовать в качестве катера разведки и для патрулирования. На катер установлена система позиционирования, поэтому он может самостоятельно возвращаться на базу, доставлять десант или груз в назначенную точку.

(...) в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник

- добавил представитель KMZ.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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