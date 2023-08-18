Войти
Известия.ru

В Австрии предупредили ВСУ о риске после ввода в бой последнего резерва

248
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Полковник ВС Австрии Райснер: ВСУ столкнулись с большим риском, введя в бой последний резерв

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска. Об этом 17 августа заявил в беседе с газетой Tagesspiegel полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

По его мнению, киевские власти планировали совершить прорыв до наступления первого осеннего грязевого периода, но передислокация последней из «наступательных бригад» на фронт может повлечь за собой серьезные проблемы для украинской армии.

Как отметил полковник, ВСУ были вынуждены перебросить свои «огромные резервы» в район между Купянском и Кременной ввиду усиления российских атак на этом направлении.

«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое началось 4 июня. Таким образом существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах», — предупредил Райснер.

Ранее, 15 августа, обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes рассказал, что украинское командование перебросило на поле боя 82-ю десантно-штурмовую бригаду, последнее крупное подразделение из резерва ВСУ.

Позднее, 16 августа, бойцы казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские боевики на соледарском направлении заметно устали, последнее время они всё чаще имитируют атаки. Российские военные обладают достаточной бдительностью, а также приборами ночного видения и тепловизорами, что помогает пресекать попытки украинской стороны атаковать, добавили там.

Тогда же начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив порядка 70 украинских боевиков.

До этого, 10 августа, The Washington Post написала, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших украинских боевиков вызывают у мирного населения страны разочарование.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.02.2023
Что известно о частных военных компаниях и их правовом статусе в разных странах
31.01.2023
У США появилась новая причина поддерживать Украину
16.05.2022
Президент Хорватии отказал Киеву в интеграции с ЕС и НАТО
18.06.2020
El Confidencial (Испания): почему «Ялта» не решит конфликт между Россией и ЕС
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
20.06.2016
Стратегический партнер России
05.03.2012
Рынок вооружений Таиланда является одним из самых динамично растущих в регионе ЮВА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени