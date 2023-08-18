В Польше началось строительство головного фрегата "Мечник"

ЦАМТО, 17 августа. На предприятии PGZ Stocznia Wojenna в Гдыне 16 августа состоялась церемония резки первой стали для строительства для ВМС Польши головного фрегата в рамках программы "Мечник" (MIECZNIK).

Как сообщила польская оружейная группа Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., в мероприятии принял участие министр национальной обороны Мариуш Блащак, другие официальные лица. Всего в рамках программы "Мечник" к 2032 году на предприятии PGZ Stocznia Wojenna планируется построить три боевых корабля класса "фрегат", которые станут самыми современными в составе ВМС Польши.

Проект будет реализован в сотрудничестве с ведущими европейскими оборонными компаниями (Babcock International Group, MBDA, Thales) и польской Remontowa Shipbuilding S.A. в рамках крупнейшего контракта, когда-либо заключенного с польской судостроительной промышленностью. В настоящее время программа "Мечник" реализуется в соответствии с графиком. Планируется, что головной фрегат будет построен к 2026 году.

Ожидается, что многоцелевые корабли значительно повысят возможности ВМС Польши и позволят выполнять широкий спектр задач на море, включая обеспечение безопасности морских путей сообщения и критически важных объектов инфраструктуры. Корабли также станут вкладом Польши в потенциал НАТО.

По заявлению подрядчика, многоцелевые фрегаты будут оснащены современными радиолокационными, артиллерийскими и ракетными комплексами и получат новые возможности, а приобретенные польскими подрядчиками в ходе постройки компетенции помогут реализации других проектов для ВМС Польши.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши объявило о начале процедуры закупки новых фрегатов в рамках программы "Мечник" в марте 2021 года. Для реализации проекта был сформирован консорциум PGZ-Miecznik в составе Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. и PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., который выступает подрядчиком постройки. 27 июля 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши и консорциум PGZ-Miecznik подписали соглашение на разработку, постройку и поставку ВМС Польши в рамках программы "Мечник" трех боевых кораблей класса "фрегат" с интегрированными боевыми системами. Стоимость контракта, включая средства поражения и пакет логистики, составляет около 8 млрд. злотых (2 млрд. долл.).

Реализация проекта предполагалась в сотрудничестве с зарубежным партнером, в качестве которого была выбрана компания Babcock International Group. Корабли будут построены на базе проекта фрегата "Эрроухед-140" (AH140), который ранее был выбран ВМС Великобритании и Индонезии.

Агентство вооружений МНО Польши 4 марта 2022 года объявило о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках программы "Мечник", предусматривающей поставку трех новых боевых кораблей класса "фрегат" с интегрированной боевой системой. Консорциум PGZ-Miecznik заключил с компанией Babcock International (Babcock) ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве, включая лицензионное соглашение на использование проекта фрегата "Эрроухед-140". На основании этого решения подрядчик разработал эскизный проект корабля и актуализировал технико-экономическое обоснование с технико-экономическим анализом.

Предоставленная Babcock лицензия позволяет в перспективе реализовать опционы на постройку для ВМС Польши пяти дополнительных кораблей.

Как планируется, длина корабля составит около 138 м, максимальная ширина – около 20 м, полное водоизмещение – около 7 тыс. т, экипаж – 120 человек (плюс около 60 человек дополнительного персонала). Фрегат будет оснащен ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями, сможет развивать максимальную скорость 28 узлов, дальность хода составит 8 тыс. морских миль.

Новый фрегат будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой Super Rapid группы Leonardo; двумя 35-мм автоматическими пушками OSU-35K компании PIT-RADWAR; ДУМВ с пулеметами; четырьмя модулями вертикальных пусковых установок Mk-41, каждый из которых сможет вмещать до 32 ЗУР CAMM группы MBDA, размещенных в восьми контейнерах; четырьмя двухконтейнерными пусковыми установками противокорабельных ракет RBS-15 Mk.3E компании Saab; двумя двухтрубными торпедными аппаратами.

Новые корабли заменят два устаревших фрегата класса "Оливер Хазард Перри", приобретенных из состава ВМС США.