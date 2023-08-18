Из-за обещаний Трампа закончить конфликт на Украине его открыто ненавидят представители ВПК страны, пишет The Hill. Но большинство избирателей этого отношения не разделяет, считает автор: они хотят, чтобы власти уделяли больше внимания американцам и меньше — остальному миру.

Джон Фихери (John Feehery)

Когда Дональд Трамп во время выборов в 2016 году в Южной Каролине выступил против войны в Ираке, он не только завоевал сердца и умы республиканцев, но шокировал и испугал сторонников военно-промышленного комплекса. В дальнейшем он выиграл выборы и одновременно нажил себе могущественных врагов, которые с самого начала стремились подорвать его деятельность на посту президента.

Внешняя политика Трампа состояла из четырех основных элементов. Во-первых, построить стену на южной границе США и заставить Мексику заплатить за нее. Во-вторых, противостоять Китаю и устранить огромный торговый дисбаланс, который привел к уничтожению промышленной отрасли Америки. В-третьих, отменить иранскую сделку администрации Обамы и найти способ заставить Саудовскую Аравию и Израиль нормализовать отношения. И наконец, прекратить холодную войну с Россией Владимира Путина и пересмотреть отношения Америки и НАТО.

Именно последняя составляющая внешней политики Трампа привела его к неприятностям со службами разведки и некоторыми представителями внешнеполитического истеблишмента.

Сближение с Россией никогда не было популярным среди последователей холодной войны, которые видели в Путине преступника, пытающегося собрать воедино бывший Советский Союз путем вторжения, запугивания и влияния. Многие увидели в налаживании Трампом дружеских отношений с бывшим сотрудником КГБ не пример последовательного внешнеполитического маневра, а скорее признак того, что он был скомпрометирован и выполняет поручения Путина.

С этого и начался нарратив о российском вмешательстве в американские выборы. Не стоит забывать, что изначально эта идея родилась в среде республиканцев — соперников Трампа в борьбе за Белый дом, а не в кулуарах избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Позиция Трампа привела экспертов в ярость. Разве может разумный политический лидер думать, что установление более теплых отношений с самой мощной ядерной державой в мире имеет смысл? Трамп, скорее всего, скомпрометирован, он неблагонадежен, кричали они.

Политический истеблишмент не проявлял уважения к внешнеполитическому чутью Трампа, главным образом, потому, что он не разбирался в деталях и имел большие пробелы в знании истории геополитики. Он также не испытывал должного уважения к военным, особенно к генералам, которые успешно решали бюрократические вопросы и занимали руководящие посты в Пентагоне.

Служба разведки ненавидела Трампа и стремилась подорвать его позиции с самого начала президентского срока. Он не только не понимал, насколько они важны для национальной безопасности Америки, но и склонен был считать, что их вечные войны — это пустая трата человеческих жизней и денег.

Трамп, возможно, не очень хорошо знал историю и географию, зато он знал, что волновало рядового избирателя-республиканца, который разочаровался в войне в Ираке, сомневался в глобализме и задавался вопросом, почему США должны помогать союзникам, которые отказываются платить за свою оборону, рассчитывая на щедрость американских налогоплательщиков.

Трамп казался сторонником политики изоляционизма, что приводило в ужас вашингтонский истеблишмент. Президент задавал неудобные вопросы —например, почему союзники Америки по НАТО не платят положенные взносы (справедливый вопрос, учитывая, что большинство из них в то время отказывались это делать)? Потом он начал подробно изучать дела по Украине, спрашивая, как Хантер Байден заработал столько денег на украинской энергетической компании и почему Джо Байден сделал так много, чтобы помочь своему сыну наладить отношения с новым клиентом? Все это стоило ему голосования в Конгрессе по объявлению импичмента. Видимо, некоторые вопросы оказались слишком деликатными, чтобы над ними задумывался даже американский президент.

Американский истеблишмент, который так старался снизить эффективность Трампа как президента, активно вложился в Байдена в 2020 году, поскольку последний, будучи бывшим председателем Комитета Сената США по международным отношениям, теоретически обладал знаниями о новом мировом порядке. Кроме того, Байден был на правильной стороне в российско-украинском противостоянии, что особенно отвечало интересам украинско-американских членов политического истеблишмента и, по иронии судьбы, сотрудников Трампа.

Теперь Трамп снова баллотируется и обещает закончить конфликт, который начал Путин (Действия украинских националистов привели к гражданскому конфликту в Донбассе, за жителей которого вынуждена была вступиться Москва посредством реализации специальной военной операции. — Прим. ИноСМИ.), а Джо Байден не остановил и не хочет останавливать. Внешнеполитический истеблишмент и служба разведки по-прежнему в ужасе и все так же ненавидят бывшего президента. Однако неясно, разделяет ли это пренебрежительное отношение основная масса избирателей. Похоже, они хотят, чтобы правительство больше заботилось об американских гражданах и меньше — об остальном мире.

Джон Фихери — партнер компании EFB Advocacy, ведет блог на сайте thefeeherytheory.com. Работал пресс-секретарем бывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта (Dennis Hastert) (республиканец от штата Иллинойс), директором по коммуникациям бывшего лидера большинства в Палате представителей Тома ДеЛея (Tom DeLay) (республиканец от штата Техас) и спичрайтером бывшего лидера меньшинства в Палате представителей Боба Мишеля (Bob Michel) (республиканец от штата Иллинойс).