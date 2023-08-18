США бросили вызов Китаю и рискуют поплатиться за это

Вашингтон всеми силами пытается сдержать Пекин, пишет сайт телеканала Al Jazeera. Байден под видом миротворчества намерен продвинуть в конгрессе агрессивные проекты по ближневосточной политике. Так он рискует навлечь на США гнев "китайского дракона" и его союзников, считает автор статьи.

Попытки США обуздать мощь Китая путем подготовки еще одной сделки по нормализации отношений арабских стран с Израилем могут иметь поразительно неприятные последствия.

За последние несколько месяцев администрация президента США Джо Байдена переусердствовала, пытаясь добиться заключения трехстороннего соглашения между Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Израилем. Возможная сделка предполагала бы признание Саудовской Аравией государства Израиль в обмен на внушительные гарантии безопасности со стороны правительства США и некоторые заверения в возможном создании палестинского государства.

Хотя Вашингтон позиционирует это как стремление к миру, стабильности и процветанию на Ближнем Востоке, пакт такого рода, скорее всего, приведет к большей поляризации в регионе, опосредованным конфликтам и еще более страшным страданиям его населения.

Проницательные американские наблюдатели уже раскритиковали администрацию Байдена за это намерение, поставив под сомнение мудрость и ценность сделки «с двумя наименее заслуживающими доверия лидерами в мире», которая «сделала бы мир более безопасным от израильского апартеида». Если действительно нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем ничего не изменит для США, то почему администрация Байдена ввязывается в то, что кажется дорогостоящей, сомнительной и рискованной сделкой, которая наверняка затянет ее обратно в ближневосточную трясину?

Короткий ответ: Китай, геополитика и выборы 2024 года.

Стратегически администрация Байдена обеспокоена растущим геополитическим влиянием Китая в Передней Азии и особенно в богатом нефтью регионе Персидского залива. Америка также сердится как на Саудовскую Аравию, так и на Израиль за содействие этой экспансии. Изысканный прием, оказанный Эр-Риядом председателю Китая Си Цзиньпину в конце прошлого года, и перешептывания израильского правительства о сближении с Пекином вызвали особое раздражение Вашингтона.

Байден пересмотрел свое прежнее предпочтение тактического противостояния с двумя ближневосточными странами в пользу стратегического подхода, призванного побудить Саудовскую Аравию и Израиль соответствовать геополитическим интересам США и дистанцироваться от Китая и России, особенно в сфере высоких технологий, обороны и энергетики.

Вашингтон пытается убедить Эр-Рияд ограничить экономическое и стратегическое сотрудничество с Пекином, заблокировать потенциальные продажи саудовской нефти в китайских юанях, которые могут подорвать влияние американского доллара, и прекратить координацию с Москвой для поддержания высоких цен на нефть.

Это соответствует американской необъявленной политике принуждения своих партнеров по всему миру выбирать между США и Китаем (и его союзником Россией).

Саудовская Аравия, в свою очередь, потребовала гарантий безопасности от НАТО, закупок высокотехнологичного оружия и создания тщательно продуманной гражданской ядерной программы.

Но такую сделку с Эр-Риядом было бы трудно провести через враждебно настроенный конгресс США, поскольку его репутация и авторитет в Вашингтоне сильно пострадали в последние годы после войны в Йемене и убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Посмотрите на Израиль и его могущественное лобби. Представление администрацией Байдена сделки с Саудовской Аравией как соглашения о нормализации отношений с Израилем обеспечивает ее прохождение через конгресс, который известен своей преданностью Тель-Авиву как со стороны демократов, так и республиканцев. Двухпартийная политическая поддержка такой внешнеполитической инициативы считалась бы крупным политическим достижением Байдена.

Но сначала сделка должна быть одобрена кнессетом, что крайне маловероятно в свете требований Саудовской Аравии об «уступках» в отношении Палестины. По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд не спешит полностью нормализовать отношения и требует, чтобы Тель-Авив сделал «ценное предложение, способствующее усилиям по созданию независимого палестинского государства». Хотя требование неоднозначно и скорее символично, все равно ему было бы трудно пройти через израильский парламент, в котором доминируют экстремистские партии.

Если администрация Байдена, как и ее предшественники, сможет использовать дипломатический – читайте как двусмысленный – язык, который удовлетворит обе стороны, а также предложит Израилю далеко идущие выгоды, в конечном итоге может быть достигнута сделка, которая, конечно, будет заключена за счет интересов палестинского народа.

Для Байдена это было бы важным достижением, поскольку оно укрепило бы его позиции в преддверии президентских выборов в США в 2024 году, на которых, согласно опросам общественного мнения, он может столкнуться лицом к лицу в матче-реванше с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Насколько предвыборная кампания Байдена выиграет от сделки с Саудовской Аравией и Израилем, во многом зависит от его способности убедить конгресс и американский электорат в том, что сделка необходима для обеспечения национальной безопасности США в противостоянии со стратегическими врагами – Китаем, Россией и Ираном. Байден должен убедить их, что соглашение сократит влияние Китая в Передней Азии и ограничит его доступ к жизненно важным источникам энергии, позволит изолиовать Россию и Иран и восстановить влияние США, продвигая новый тип Pax Americana на Ближнем Востоке.

Это действительно непростая задача, но ее предполагаемые заслуги позволят Байдену и его саудовским и израильским коллегам греться в лучах славы и хвастаться своими историческими достижениями по крайней мере до выборов. Или до тех пор, пока реальность не обнажит риски, присущие немирному "мирному соглашению", и все это снова не взорвется перед лицом Америки.

Было бы заблуждением предполагать, что напористый и могущественный Китай будет сидеть сложа руки, в то время как США ограничивают его влияние и контролируют поставки энергоносителей. Или что союзники КНР, Россия и Иран, просто позволят ему разорить их и изолировать в их непосредственных сферах влияния.

Идея о Ближнем Востоке как лаборатории для постамериканского мира набирает обороты в Пекине, который рассматривает региональные кризисы как возможность дальнейшего расширения своих отношений за счет Вашингтона.

Не заблуждайтесь, все три державы считают себя жертвами западного империализма и будут рассматривать любые американские интриги, независимо от их благожелательного оформления в качестве "мирного соглашения", как враждебное превышение полномочий – агрессию против их жизненных интересов. Они сблизятся и отреагируют соответствующим образом, что, несомненно, поляризует регион и приведет к дальнейшему конфликту и хаосу.

К счастью, еще есть время изменить курс – лучше поздно, чем никогда.

Поддержка сделки между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая не наносит ущерба национальной безопасности США, но ее подрыв может привести к региональному конфликту, который потребует американского военного вмешательства, что нарушит обещание Байдена прекратить войны навсегда.

Действительно, глупо предполагать, что после длительного, дорогостоящего и катастрофического вмешательства Америки на Ближнем Востоке дальнейшие интервенции послужат интересам любой из сторон. Если вспомнить уроки истории, то обеим сторонам, со стратегической точки зрения, лучше быть порознь, чем вместе. Настало время разъединиться и снизить риски.

Аналогичным образом предоставление Китаю полного доступа к его источникам энергии и экспортным рынкам не представляет серьезной угрозы для США. Это скорее присуще ее широко известным принципам честной конкуренции и свободной торговли. Однако препятствовать доступу Пекина к ближневосточной нефти и рынкам сбыта не только несправедливо, но и опасно. Это, безусловно, привело бы к ответным мерам, угрожающим безопасности США и международной стабильности. Китай готов к мировому беспорядку, как отметил один западный ученый, а Америка – нет.

Как писал неподражаемый Шекспир: "Не суйся меж драконом и яростью его".

Автор: Марван Бишара — автор многочисленных работ по мировой политике, широко известен как ведущий специалист по внешней политике США, Ближнему Востоку и международным стратегическим вопросам. Ранее был профессором международных отношений в Американском университете в Париже.