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Эффективность ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили

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Испытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С"
Испытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) «Гибка-С» разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне специальной военной операции (СВО на Украине. Его эффективность оценили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщает РИА Новости.

Как рассказали в компании, испытания комплекса завершились в 2019 году, сейчас он серийно выпускается по гособоронзаказу. «Отзывы по результатам применения — хорошие», — сообщили в холдинге.

Компания ведет постоянное техническое сопровождение ЗРК, бригады холдинга регулярно выезжают в зону СВО.

Ранее сообщалось, что ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, отмечалось, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Гибка-С
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Ростех
Проекты
ГЗЛА
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