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ТАСС

Машина разминирования "Листва" получит более мощную СВЧ-пушку

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Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник изображения: wikipedia.org

Решения по модернизации разработаны для более эффективного уничтожения современных мин с полупроводниковыми электронными элементами

ПАРК "ПАТРИОТ", 17 августа. /ТАСС/. Российская машина дистанционного разминирования "Листва" может быть оснащена более мощной СВЧ-пушкой. Решения по модернизации разработаны для более эффективного уничтожения современных мин с полупроводниковыми электронными элементами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектронкиа" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023".

"Краснодарский приборный завод "Каскад" (входит в "Росэлектронику") совместно с НПО "НИИИП-НЗиК" в инициативном порядке провели инженерные расчеты по модернизации СВЧ-установки машины дистанционного разминирования "Листва". Модернизация СВЧ-установки позволит увеличить плотность потока мощности излучаемого сигнала до порядка 10 Вт/см2 на расстоянии 50-80 метров. Это повысит вероятность возникновения критических повреждений и выхода из строя как ранее применяемых самодельных взрывных устройств, так и современных СВУ, содержащих в своем составе полупроводниковые электронные элементы", - сказали в холдинге.

В "Росэлектронике" также отметили, что прорабатывается вопрос перехода на безредукторный привод опорно-поворотного устройства СВЧ-установки, что позволит значительно повысить точность позиционирования излучающей антенны по азимуту.

Кроме того, по информации пресс-службы, прорабатывается возможность оснастить машину дистанционного разминирования "Листва" автоматизированным комплексом видеонаблюдения, заменить станцию постановки радиопомех на более современное устройство с диапазоном до 6 000 МГц и большей мощностью.

"Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами, а также уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты. Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв. 

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Страны
Россия
Компании
НИИИП-НЗиК
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