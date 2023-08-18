Войти
Военное обозрение

Призваны заменить крейсеры: США увеличили заказ на эсминцы Arleigh Burke Flight III

209
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В связи с постепенным списанием крейсеров с Aegis класса Ticonderoga, предназначенных для обеспечения ПВО АУГ, американский флот увеличивает заказы на призванные их заменить эсминцы Arleigh Burke новейшей модификации Flight III.

Как сообщается в издании USNI News, в дополнение к 7 уже приобретенным кораблям ВМС закупили еще три эсминца. Строительство всей серии распределено между двумя верфями. С учетом нового контракта Ingalls построит семь вымпелов (включая уже переданный флоту Jack Lucas), а Bath Iron Works – три, с отгрузкой до 2027 финансового года включительно.

В рамках последнего оборонного бюджета Конгресс разрешил флоту заказать в общей сложности 15 Flight III. Поэтому общее количество закупленных ВМС кораблей в итоге увеличится до 15.

Текущие расходы на новые эсминцы не раскрываются. Однако последняя оценка стоимости Flight III составляет около $2 млрд за каждый вымпел. Около половины этой суммы получают верфи для строительства корпуса, в то время как остальная часть покрывает поставляемое правительством оборудование, такое как радар противовоздушной и противоракетной обороны AN SPY-6, являющийся «сердцем» новых кораблей с Aegis.

В июне текущего года ВМС был передан первый эсминец Flight III Jack Lucas (DDG-125). Ingalls занимается постройкой четырех однотипных кораблей, а Bath Iron Works – трех.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
BIW
Проекты
Ticonderoga
Похожие новости
25.04.2023
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
07.04.2022
На верфи Bath Iron Works заложен киль эсминца УРО (DDG-127) "Патрик Галлахер" класса "Арли Берк"
07.11.2013
ВМС США пойдут по пути дальнейшего развития «Арли Берков», а не DDG-1000 – китайский автор
29.04.2013
Морская мощь XXI столетия
16.01.2013
Рабочие лошадки
17.12.2012
Американский флот. В гламуре высоких технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени