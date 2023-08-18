Призваны заменить крейсеры: США увеличили заказ на эсминцы Arleigh Burke Flight III

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В связи с постепенным списанием крейсеров с Aegis класса Ticonderoga, предназначенных для обеспечения ПВО АУГ, американский флот увеличивает заказы на призванные их заменить эсминцы Arleigh Burke новейшей модификации Flight III.

Как сообщается в издании USNI News, в дополнение к 7 уже приобретенным кораблям ВМС закупили еще три эсминца. Строительство всей серии распределено между двумя верфями. С учетом нового контракта Ingalls построит семь вымпелов (включая уже переданный флоту Jack Lucas), а Bath Iron Works – три, с отгрузкой до 2027 финансового года включительно.

В рамках последнего оборонного бюджета Конгресс разрешил флоту заказать в общей сложности 15 Flight III. Поэтому общее количество закупленных ВМС кораблей в итоге увеличится до 15.

Текущие расходы на новые эсминцы не раскрываются. Однако последняя оценка стоимости Flight III составляет около $2 млрд за каждый вымпел. Около половины этой суммы получают верфи для строительства корпуса, в то время как остальная часть покрывает поставляемое правительством оборудование, такое как радар противовоздушной и противоракетной обороны AN SPY-6, являющийся «сердцем» новых кораблей с Aegis.

В июне текущего года ВМС был передан первый эсминец Flight III Jack Lucas (DDG-125). Ingalls занимается постройкой четырех однотипных кораблей, а Bath Iron Works – трех.