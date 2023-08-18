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РИА Новости

В России планируют сформировать мобилизационный резерв казаков

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Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске. Архивное фото.
Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Госдума готовит законопроект о специальном казачьем мобилизационном резерве

МОСКВА, 16 августа/ Радио Sputnik. В Госдуме готовят законопроект о специальном казачьем мобилизационном резерве, пишет "Парламентская газета".

Как рассказал зампред думского комитета по делам национальностей Николай Долуда, разработанный законопроект предполагает, что набор добровольцев и заключение контрактов с Минобороны будет осуществляться не индивидуально, а на уровне казачьих обществ и их атаманов.

По его словам, во Всероссийском казачьем обществе состоят 146 тысяч человек, 40% от этого числа могут составить мобилизационный резерв.

"Ребята-казаки, которые войдут в резерв, будут, во-первых, ежегодно участвовать в сборах по программам и планам Министерства обороны. Сколько они будут длиться – месяц, два, – пока не известно, это опять же определит правительство. Во-вторых, для них организуют ежемесячные курсы – может, двух-, трех- или четырехдневные, все зависит от формы договора", – поделился один из авторов законодательной инициативы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Радио Sputnik также сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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