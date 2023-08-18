Саркози об Украине: нейтральный мост между Европой и Россией вне ЕС

Украина должна оставаться нейтральным государством и быть мостом между Европой и Россией, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

По мнению бывшего президента, Украина не может стать частью, а оставаться нейтральной страной вне Евросоюза.

"Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", - заявил политик в интервью изданию Figaro, отметив, что Украина - связующее звено между Западом и Востоком, Европой и Россией.

Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".

Экс-президент напомнил, что в свое время Париж и Берлин , не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для Москвы.