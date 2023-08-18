Войти
ИноСМИ

Саркози об Украине: нейтральный мост между Европой и Россией вне ЕС

236
0
0
Экс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Украина должна оставаться нейтральным государством и быть мостом между Европой и Россией, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

По мнению бывшего президента, Украина не может стать частью, а оставаться нейтральной страной вне Евросоюза.

"Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", - заявил политик в интервью изданию Figaro, отметив, что Украина - связующее звено между Западом и Востоком, Европой и Россией.

Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".

Экс-президент напомнил, что в свое время Париж и Берлин , не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для Москвы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Грузия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
31.03.2022
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
15.10.2021
Вести (Украина): армия в цифрах — преимущества и проблемы Вооруженных сил Украины
27.04.2021
iHNed (Чехия): «Пришло время, чтобы ЕС и НАТО ввели новые санкции против Путина и его друзей», — считает бывший глава НАТО Расмуссен
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени