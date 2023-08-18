Стратегический навал: первые атаки украинской группировки «Марун» отражены

Это войсковое объединение не сможет решить серьезные боевые задачи, считают эксперты

В Запорожской области ВФУ задействовали свои стратегические резервы — основные соединения тактической группы «Марун». Входящие в ее состав части вооружены танками Challenger, БМП Marder и БТР Stryker. После первых атак украинские подразделения были отброшены от наших позиций с большими для них потерями — до 170 военнослужащих. Эксперты отмечают, что группировка «Марун» немногочисленна, еще до этого она была «раздергана» и понесла потери. По этой причине она не сможет решить стратегическую задачу выхода к Азовскому морю.

В ожидании «Челленджеров»

На запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ 16 августа.

— Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

По данным российского военного ведомства, за сутки противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, а также артсистему М777 производства США.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас на запорожском направлении в бой введены основные подразделения так называемой тактической группы «Марун». В ее составе — 46-я и 82-я украинские аэромобильные бригады. В составе 82-й бригады есть два тяжелых штурмовых батальона — они оснащены танками Challenger и БМП Marder. А также три легких на БТР Stryker. Сейчас все три легких батальона уже введены в бой. Но их атаки были отбиты российскими войсками. При этом украинские десантники понесли большие потери.

Как отметили источники «Известий», считать, что наступление ТГ «Марун» отбито, преждевременно. Скорее всего, легкие батальоны должны были сковать российскую оборону и обеспечить ввод в бой тяжелых бригад. Поэтому уже в ближайшее время следует ожидать массированных атак на российские позиции с использованием танков Challenger.

Наступление ВФУ провалилось, и украинское командование бросает свои подразделения в бой, чтобы оттянуть момент, когда начнут искать виновных за это, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Впереди маячит призрак большой разборки, — считает он. — Встает вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Надо искать козлов отпущения. Обвинить американцев невозможно, хотя виноваты исключительно они, навязав Украине саму идею наступления и разгрома России. Но понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Эксперт считает, что генералам он нужен любой ценой, чтобы не получить клеймо человека, который всё проиграл.

— Они с остервенением кидают вперед солдат, оплачивая их душами свою карьеру, — рассказал Шурыгин. — Группировка «Марун» — это скорее сборная солянка из 9-го и 10-го корпусов, после того как большую часть их раздергали в ходе двухмесячного наступления. Условно говоря, это 8–9 тыс., то есть дивизия. Она не сможет выйти к Азовскому морю.

Попытки противника

На купянском направлении российские войска улучшили свое положение на переднем краю, а на других направлениях отбивали атаки противника, сообщили в Минобороны РФ 16 августа.

— При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак подразделений ВФУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское в ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили атаку 67-й механизированной бригады ВФУ в районе Кузьмино в ЛНР.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

На запорожском направлении российские войска отбили две атаки штурмовых отрядов ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 700 боевиков и 40 единиц техники, в том числе два танка, две артсистемы М777 производства США, и самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin, изготовленные в США, и польскую Krab.

Гаубицы против опорников

Как наши военнослужащие уничтожают технику Запада и опорные пункты ВФУ в зоне спецоперации, посмотрел военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По словам корреспондента, снаряды 152-миллиметровой гаубицы Д-20 обладают большой мощностью. Само орудие еще советское, но очень эффективное и безотказное.

— Очень хорошо поражает вражескую технику, особенно западные образцы, — рассказал Алексей Полторанин.

За свою боевую работу российские военные уже получили награды.

— Я не знаю, что у противника в голове, но они особо не прячутся. За уничтоженные гаубицы нас наградили медалями, — говорит старший наводчик с позывным Кот.

По словам военнослужащих, гаубицы Д-20 активно поддерживают нашу пехоту.

Огонь из гаубицы Д-20 по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Работаем по артиллерии противника, по опорным пунктам, по пехоте, по легкой бронированной технике, по пикапам, — рассказал командир расчета с позывным Урал.

Диверсанты не прошли

16 августа на территорию Брянской области пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в составе шести боевиков, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в 7 часов утра, пятеро диверсантов были уничтожены, написал он.

Днем ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что при поддержке подразделений Минобороны РФ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянской области. В результате были уничтожены четверо диверсантов.

У противника помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации нашли FPV-дроны с поддельными наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории нашей страны.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в ночь на 16 августа в Калужской области средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили три украинских дрона. В тот же день около 11 часов ВФУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа, он был уничтожен средствами ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

Сбит украинский штурмовик

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 735 боевиков ВФУ и 45 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.

В ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Также были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда «Ураган» и 26 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Богдан Степовой