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Маск раскрыл цели SpaceX

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Источник изображения: Red Huber/ Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, к достижению каких целей стремится возглавляемая им частная космическая компания SpaceX. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Маск раскрыл цели SpaceX и заявил, что у компании есть планы выводить на орбиту 80 процентов всех грузов. «Не хочу сглазить, но SpaceX идет к цели, чтобы доставлять 80 процентов всех грузов на орбиту», — отметил он.

По мнению бизнесмена, порядка десяти процентов грузов выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между другими странами.

Ранее стало известно, что SpaceX рассчитывает в 2023 году заработать вдвое больше, чем в 2022-м. В текущем году до 40 процентов доходов компании может приходиться на систему спутникового интернета Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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