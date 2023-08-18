«Дать вторую жизнь истребителям»: Индия модернизирует МиГ-29

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Индия решила не спешить расставаться с флотом истребителей МиГ-29, а, напротив, модернизировать эти советские самолеты. Ранее их планировали вывести из эксплуатации в 2025-2027 годах. Теперь предназначенный для их замены национальный самолет HAL Tejas Mk2 сначала должен заменить штурмовик SEPECAT Jaguar, затем французский истребитель Mirage-2000 и лишь после этого МиГ-29.

Как указывается в издании Tribune India, усовершенствование машин будет осуществляться в рамках программы капитального ремонта, известной как «Дать вторую жизнь» (Second Life Extension). Ее реализация позволит сохранить МиГ-29 в строю до 2037 года.

За соответствующие работы будет отвечать 11-я ремонтная база ВВС, размещенная в аэропорту Насик. Данное предприятие профилируется на техническом обслуживании самолетов советского и российского происхождения. На основе уже полученного опыта планируется существенно нарастить компетенции и если не выйти на уровень авиастроения, то вплотную приблизиться к нему.

Согласно выводам западных аналитиков, в ВВС Индии развернуты 3 эскадрильи с 54 МиГ-29, из которых примерно половина в версии UPG и 7 УБ. Кроме того, военно-морская авиация имеет 42 истребителя МиГ-29КУБ – модернизированную версию старых МиГ-29 (модификация 9-12), приобретенных Индией еще в 1980 году.