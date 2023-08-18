Войти
Военное обозрение

«Дать вторую жизнь истребителям»: Индия модернизирует МиГ-29

253
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия решила не спешить расставаться с флотом истребителей МиГ-29, а, напротив, модернизировать эти советские самолеты. Ранее их планировали вывести из эксплуатации в 2025-2027 годах. Теперь предназначенный для их замены национальный самолет HAL Tejas Mk2 сначала должен заменить штурмовик SEPECAT Jaguar, затем французский истребитель Mirage-2000 и лишь после этого МиГ-29.

Как указывается в издании Tribune India, усовершенствование машин будет осуществляться в рамках программы капитального ремонта, известной как «Дать вторую жизнь» (Second Life Extension). Ее реализация позволит сохранить МиГ-29 в строю до 2037 года.

За соответствующие работы будет отвечать 11-я ремонтная база ВВС, размещенная в аэропорту Насик. Данное предприятие профилируется на техническом обслуживании самолетов советского и российского происхождения. На основе уже полученного опыта планируется существенно нарастить компетенции и если не выйти на уровень авиастроения, то вплотную приблизиться к нему.

Согласно выводам западных аналитиков, в ВВС Индии развернуты 3 эскадрильи с 54 МиГ-29, из которых примерно половина в версии UPG и 7 УБ. Кроме того, военно-морская авиация имеет 42 истребителя МиГ-29КУБ – модернизированную версию старых МиГ-29 (модификация 9-12), приобретенных Индией еще в 1980 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Mirage-2000
SEPECAT Jaguar
Tejas
МиГ-29КУБ
Компании
HAL
Похожие новости
18.10.2016
Тысяча и одна ночь
11.03.2015
Make in India! Мы так и делаем
21.03.2014
Индия ищет альтернативу Rafale
05.02.2014
Индия делает ставку на ВВС
06.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть I)
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени