Запад столкнулся с новой арктической угрозой. И это не Россия

Богатая ресурсами Арктика выглядит перспективно для всего мира, а потому недавняя активизация России и Китая в регионе привлекла внимание Запада. Но если амбиции Москвы естественны — она имеет право на освоение своих земель, — то экспансия Пекина вызывает серьезную тревогу, пишет автор статьи в JB Press.

В августе 2023 года не проходит и дня без сообщений о российско-украинском конфликте. И так же часто рассказывают об амбициозных планах Китая по захвату Тайваня.

При этом Москва и Пекин стремятся нарастить свое присутствие в Северном Ледовитом океане. Разумеется, не отстают от них и западные державы. Эти события в регионе нечасто обсуждаются в Токио.

Тем не менее усиление влияния этих стран в Арктике окажет воздействие на Японию в будущем. На это обращает внимание Такахиро Исихара (Takahiro Ishihara), инструктор школы офицеров морских сил самообороны, капитан второго ранга и преподаватель в университете Кэйо.

Что пытаются сделать Россия и Китай в Арктике, как реагируют на их действия западные государства, и как глобальное потепление изменит Северный Ледовитый океан? Мы побеседовали с Исихара, автором книги "Мировая война за Северный Ледовитый океан началась".

JB Press: Объясните, пожалуйста, почему Северному Ледовитому океану сейчас уделяется так много внимания?

Такахиро Исихара: На то есть две причины: недавние стратегические вызовы со стороны Москвы и глобальное потепление.

В августе 2022 года генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Столтенберг заявил, что Россия и Китай совместно работают над наращиванием своего присутствия в Арктике. Он выразил тревогу, что это стратегический вызов для НАТО.

Количество льда в этом регионе уменьшается из-за глобального потепления. Это позволит судам проходить через Северный Ледовитый океан, и в итоге будут разработаны новые судоходные маршруты.

Сейчас путь из Гамбурга (Германия) в Йокогаму через Индийский океан составляет около 21 тысячи километров. В случае развития заполярного морского маршрута эта цифра сократится до 13 тысяч, то есть уменьшится на примерно 60%.

— Какие еще выгоды можно получить от Северного Ледовитого океана в результате глобального потепления?

— По оценкам специалистов, в Арктике находится 30% мирового объема неразведанных запасов газа и 13% — нефти.

В настоящее время Северный Ледовитый океан покрыт льдом, что затрудняет проведение там буровых работ. Но, когда лед растает, океан станет привычным нам. Когда это произойдет, можно будет использовать уже имеющиеся технологии бурения для извлечения ресурсов со дна.

— В 2008 году пять прибрежных государств Северного Ледовитого океана (Россия, Норвегия, Дания, Канада и США) приняли Илулиссатскую декларацию. В каких целях?

Геополитическое значение Гренландии и Исландии

— Действие Договора об Антарктике распространяется на соответствующий регион и предусматривает его мирное использование, запрет на эксплуатацию ресурсов и замораживание территориальных прав.

Антарктида — это континент, в то время как Арктика — это океан (то есть океан имеет наибольшее значение, — Прим. ИноСМИ). То есть управлять им следует в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Именно это и говорится в Илулиссатской декларации.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, государства с береговой линией имеют право определять пространство в 200 морских милях (370 километров) от своих берегов как собственные исключительные экономические зоны и континентальные шельфы, что включает и вопрос разведки и разработки природных ресурсов. Применяя эти правила к Северному Ледовитому океану, пять арктических государств могут контролировать различные интересы в этом регионе.

— В период со Второй мировой войны до окончания холодной войны в Гренландии и Исландии были построены американские военные базы. Каковы последствия их создания?

— Начнем с боев за Атлантику во время Второй мировой войны.

Припасы из Северной Америки в Великобританию нужно было доставлять через Северную Атлантику. Германия вывела через Датский пролив (между Гренландией и Исландией) самый мощный в мире непотопляемый военный корабль "Бисмарк" и отправила на патрулирование подводные лодки, чтобы прервать морское сообщение между Европой и Северной Америкой.

Гренландия и по сей день является территорией Дании, но во время Второй мировой войны Исландия также входила в состав этой страны.

В апреле 1940 года нацистская Германия оккупировала материковую часть Дании. После этого остров был взят под защиту Соединенными Штатами по решению датского посла в Вашингтоне. Это позволило Америке создать базы в Гренландии.

Их расположение не только на этом острове, но и в Исландии дало США преимущество перед немецкими войсками. Разумеется, Германия также планировала захватить Исландию, чтобы получить преимущество над Вашингтоном и Лондоном.

В результате англичане заняли Исландию раньше, чем немцы. После этого было принято решение о размещении там американских морских пехотинцев вместо британского гарнизона.

Таким образом, до 1945 года продолжались как немецкая кампания по захвату морских переправ, так и операции союзников по защите водного сообщения.

В период холодной войны началось противостояние СССР и стран Восточной Европы, входивших в Организацию Варшавского договора, с США и Европой. В это время возникло опасение, что войска ОВД нападут на Западную Германию со стороны Фульдского коридора — границы между востоком и западом страны — и двинутся на развитые державы Старого континента, что приведет к войне.

В случае войны в Европе появилась бы необходимость доставлять грузы, боеприпасы и войска из Северной Америки. Тогда СССР мог бы разместить подводные лодки в Северной Атлантике, чтобы уничтожать транспортные суда. Ходили слухи, что грядет вторая битва за Атлантику.

Это привело к тому, что во время холодной войны возникла идея использовать линию, соединяющую Гренландию, Исландию и Великобританию (разрыв GIUK), чтобы помешать Москве атаковать морские пути.

После окончания холодной войны американские военные вывели свои войска из Исландии, но в 2018 году их базы возобновили работу. Модернизированный форт США в Гренландии продолжает функционировать в качестве передового рубежа противоракетной обороны.

Намерения России по наращиванию вооруженных сил в Арктическом регионе

— Что Вы можете сказать о наращивании российского военного потенциала и политике Москвы в Арктике?

— За последнее десятилетие Россия расширила и модернизировала существующие военные базы и аэродромы в Заполярье. Кроме того, она возвела не менее трех новых объектов.

Также с 1 января 2021 года российский Северный флот считается военным округом, то есть его статус был повышен.

Северный флот — один из флотов ВМС РФ, основной задачей которого является оборона Северного Ледовитого океана. Военный округ находится под юрисдикцией вооруженных сил.

Раньше в России было только четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. С преобразованием Северного флота в военный округ появился пятый. Для усиления своего присутствия в Арктике Россия сознательно создала новый военный округ, ориентированный на ВМС и предназначенный для работы в Северном Ледовитом океане.

В августе 2022 года была пересмотрена российская морская доктрина — документ, определяющий морскую стратегию. Это 55-страничный материал, в котором Арктика упоминается на 22-й странице. Предполагалось, что спецоперация на Украине закончится уже в августе 2022 года, но этого не произошло, поэтому будущее было неопределенным.

Несмотря на это, Москва продемонстрировала миру свою готовность занять амбициозную позицию в отношении Заполярья, представив новую военно-морскую стратегию.

— Далее хотелось бы поговорить об арктической политике Китая. У него нет выхода к Северному Ледовитому океану. Несмотря на это, Пекин пытается активно действовать в регионе. Какими средствами он обеспечивает свое присутствие в Заполярье?

Китайская военная разведка, необходимая для арктической экспансии

— В конце 2000-х годов Китай начал уверенное движение по пути становления крупнейшей державой. Примерно в это же время у него появился импульс для активного выхода за рубеж и демонстрации своего присутствия.

Предполагается, что уже в это время в поле зрения Пекина попал Северный Ледовитый океан.

Так, в 2012 году он провел пятое патрулирование в этом регионе. Китайский ледокол "Сюэлун" взял на себя задачу на обратном пути пройти через Арктику кратчайшим путем. Он благополучно вернулся на родину. Это был первый подобный случай за пределами пяти прибрежных государств Северного Ледовитого океана. Поднебесная широко разрекламировала это достижение перед всем миром.

В 2014 году Россия присоединила Крымский полуостров. США и другие западные державы ввели против нее экономические санкции. После этого началось стремительное сближение Москвы и Пекина. По просьбе первой китайские компании направили [в регион] океанографические исследовательские суда для проведения сейсморазведки и наблюдений с помощью автономных подводных роботов.

Пекин, в свою очередь, заявил, что поддерживает научные исследования в Северном Ледовитом океане по просьбе Москвы.

Между тем отмечается, что при сборе сейсмических данных, проведенном китайскими компаниями в 2016 году по заказу российских нефтяных корпораций, могла быть получена информация, которую можно использовать и в военных целях.

Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что сбор сейсмических данных позволяет получить информацию о рельефе океанического дна. Эти сведения используются в нештатных ситуациях для обнаружения подводных лодок противника. Другими словами, это секретные военные данные.

Так Поднебесная получает боевые разведданные для своей экспансии в Северном Ледовитом океане.

В январе 2018 года Пекин также опубликовал документ об арктической политике. В нем говорится, что инициатива "Один пояс — один путь" официально включает в себя арктический шелковый путь.

В прошлом Китай в различных формах оказывал финансовую поддержку странам Индийского океана и Юго-Восточной Азии в рамках этой инициативы. Документ об арктической политике позволит ему официально реализовать инвестиции и инициировать развитие инфраструктуры в Гренландии и Исландии, как и помощь государствам Юго-Восточной Азии. Это обеспокоило соседей по региону.

Западные державы и ранее настороженно относились к арктической экспансии Поднебесной и закреплению там ее интересов. Документ о политике в отношении Заполярья вызвал у них серьезную тревогу.

Значение расширяющегося влияния России и Китая на Японию

— Наконец, как повлияет на мир расширение присутствия России и Китая в Арктике в будущем, а также как это отразится на Японии? Что Токио следует предпринять в этой связи?

— Нет ничего плохого в том, что Россия разрабатывает ресурсы в своих водах. Япония может импортировать их.

Однако если в Северный Ледовитый океан начнут заходить китайские военные корабли, это скажется на нашей стране. Из Поднебесной телепортироваться туда невозможно. Суда КНР должны будут проходить через воды вокруг Японии и двигаться на север вдоль Японского архипелага и "Северных территорий". Морским силам самообороны придется внимательно следить за их передвижениями.

Экономические права на Северный Ледовитый океан принадлежат пяти прибрежным государствам в соответствии с Илулиссатской декларацией. С другой стороны, уже создана система, позволяющая другим странам сотрудничать с этими в области научных исследований по вопросу глобального потепления и другим проблемам.

Наша держава также активно участвует в арктических научных исследованиях. Японское агентство по морским наукам и технологиям в 2021 году приступило к строительству арктического исследовательского судна, эксплуатация которого должна начаться в 2026 году. В настоящее время проходит конкурс на название (крайний срок подачи заявок — 20 октября 2023 года).

В мае 2023 года на встрече министров науки и технологий стран "Большой семерки" было объявлено об усилении наблюдений за Северным Ледовитым океаном.

Я бы хотел, чтобы Токио активнее участвовал в заполярных делах не с точки зрения обеспечения интересов или получения ресурсов, а с позиции науки. В этом и заключается предназначение Японии как морского государства.

Автор: Ёко Сэки (Yoko Seki)