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ТАСС

"Северная верфь" готовит очередной конкурс на строительство нового эллинга

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Проектное изображение реконструированного судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
Проектное изображение реконструированного судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь".
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Речь идет о постройке крупнотоннажных кораблей и судов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовит очередной конкурс на строительство нового эллинга, предназначенного для постройки крупнотоннажных кораблей и судов. Об этом ТАСС в ходе работы Международного военно-технического форума "Армия-2023" сообщил глава "Северной верфи" Игорь Орлов.

"Сейчас мы готовим при непосредственном участии Минпромторга документы для того, чтобы подтвердить необходимый объем финансирования и провести новый конкурс с другим подрядчиком, который, я надеюсь, сможет выполнить эти непростые обязательства", - сказал он.

По словам Орлова, "строительство нового эллинга у нас, как известно, приостановлено". "Это случилось из-за целого ряда факторов. Прежде всего, нас подвели прежние подрядчики, несмотря на то что они выиграли тендер на строительство. Они не смогли выполнить свои обязательства. К сожалению, это такая болезнь, от которой страдаем не только мы", - пояснил он. "Затем мы попытались провести еще один конкурс. Но предприятие, которое подало [заявку] и проявило особый интерес к этому конкурсу, не смогло выполнить его условия. Объект крупный, сложный, с большим объемом капитальных вложений, и с учетом требований по расходованию бюджетных средств - мы очень серьезно к этому относимся - поскольку предприятие не смогло представить банковских гарантий на сумму аванса, мы не смогли реализовать подписание контракта", - напомнил гендиректор верфи.

Говоря про потенциального участника нового тендера, Орлов сказал: "Мы не говорим о том, что это просто, но объем финансовых вложений, уровень ответственности и реноме, которое получит тот, кто сделает эту работу как для нас, так и для участников этого проекта - все это высшего уровня".

"Будем готовиться и стараться учесть прежние трудности и ошибки, которые мы совершили, чтобы безусловно это сделать. Стране, заводу, заказчикам этот важный судостроительный объект очень нужен", - подчеркнул Орлов. По его словам, "сама стройка рассчитана на год и три месяца, этот срок заявлен в рамках конкурсной процедуры". "Конкурс - это три месяца, то есть всего - 1,5 года. С момента, когда мы объявим конкурс, вы можете считать, что через полтора года у нас должен быть эллинг", - сказал Орлов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Северная верфь
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