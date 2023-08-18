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ТАСС

Залужный обсудил нужды ВСУ с представителями НАТО и Штаба обороны ВС Британии

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал партнерам об обстановке на фронте, а также ознакомил их с планами армии как на ближайшее время, так и в отдаленной перспективе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином, в ходе которых обсудил ситуацию на фронте и потребности украинских военных.

"Вчера прошла важная встреча с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Вместе с начальником генерального штаба генералом [Сергеем] Шапталой, заместителем главнокомандующего генералом [Михаилом] Забродским, командующим ВМС адмиралом [Алексеем] Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом [Александром] Павлюком и начальником ГУР Минобороны генералом [Кириллом] Будановым провели конструктивные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны [ВС] Великобритании адмиралом Радакином и представителями партнерских делегаций. Сотрудничество в военной сфере - ключевая тема, которую обсуждали", - написал Залужный в Telegram-канале.

По его словам, он рассказал партнерам об обстановке на фронте, ознакомил их с планами ВСУ как на ближайшее время, так и в отдаленной перспективе. Отдельно обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, устройствах для разминирования, а также беспилотниках, отметил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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