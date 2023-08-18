«Известия» показали бронированные грузовики на форуме «Армия-2023»

Всё больше военной автомобильной техники получает дополнительное бронирование уже заводского производства, сделанного по опыту спецоперации. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, показав образцы техники, представленной на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.

Как следует из видео, транспортный грузовой «КамАЗ» получил бронирование. Броня закрывает водителя, основные агрегаты, а также бензобаки. Эта машина не используется в бою, но с учетом обстрела путей снабжения такая техника распространена в войсках в заводском исполнении.

Также Астрахань показал «Торнадо У», машина планировалась как артиллерийский тягач, но теперь это грузовик, имеющий бронированную кабину, защищенные агрегаты и днище. Внутри кабины есть кондиционер и отдельная вентиляция. Также на автомобиле предусмотрено место для установки пулемета.

«Прекрасная машина, которая пользуется большой популярностью в войсках, используется гораздо шире, чем изначальное предназначение. Спецназ применяет такие машины для транспортировки личного состава», — сказал журналист.

Днем ранее он показал модернизированные БМП и БРМ-1 с 35-миллиметровой пушкой «Басурманин», БМП-2 «Бережок» с инфракрасным камуфляжем, а также БМП-3. Астрахань отметил, что у российских танков появился инфракрасный камуфляж, уже обкатанный в зоне спецоперации.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.