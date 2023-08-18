Болгария присоединится к усилиям Группы семи по долгосрочной поддержке Украины

МИД страны поручили уведомить о принятом решении правительства все заинтересованные стороны

СОФИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к усилиям Группы семи (G7) по оказанию долгосрочной поддержки Украине в области безопасности, заявленной в совместной декларации, одобренной 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Болгарскому внешнеполитическому ведомству поручено уведомить о принятом решении заинтересованные стороны. Об этом сообщила правительственная информационная служба.

Она добавила, что Болгария оказывает политическую и практическую помощь Украине, которая помогает защитить свободу, безопасность и суверенитет всех стран Евросоюза. "В рамках этой последовательной политики Болгария присоединится к совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - отмечено в сообщении.