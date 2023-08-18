Украина стала полигоном для испытания новой австралийской винтовки

Крупный французский концерн Thales тайно передал ВСУ свои новые штурмовые винтовки австралийского производства, сообщает Les Echos. Для компании Украина — отличный полигон, на котором можно испытать оружие перед тем, как показывать его на выставках, отмечает автор статьи.

Французская группа Thales тайно передала Украине "немного" новых штурмовых винтовок ACAR, разработанных и произведенных в Австралии.

Арсенал украинской армии вскоре может пополниться новым базовым оружием от крупной французской компании: современными штурмовыми винтовками концерна Thales. По нашей информации, эта группа в прошлом месяце тайно поставила ВСУ "немного" австралийских боевых винтовок ACAR "для испытаний и оценки".

"Речь не идет о контракте или продаже, — уточняет представитель компании Thales. — Поэтому на сегодняшний день мы не сделали никаких заявлений".

Винтовка австралийской армии

Произведенная в Австралии местным дочерним предприятием Thales (Lithgow Arms) винтовка ACAR (от Australian Combat Assault Rifle) представляет собой усовершенствованную модель F-90, которую разработали специально для армии Канберры в начале 2000-х годов. Thales инвестировала несколько миллионов долларов в создание этого оружия и обеспечение нужных производственных мощностей с явным желанием больше не ограничиваться только австралийским рынком.

В 2015 году компания Thales не участвовала в тендере французской армии на замену винтовки Famas из-за того, что в то время не могла выполнить технические требования Главного управления вооружений. Силам Парижа пришлось выбирать свою новую штурмовую винтовку у зарубежных производителей. На смену Famas пришел немецкий автомат HK416-F. Именно поэтому компания Thales заинтересована в том, чтобы использовать боевой опыт Украины перед тем, как показывать ACAR на предстоящих выставках вооружений.

Украина — испытательный полигон для нового оружия

Новая австралийская винтовка ACAR должна заполнить брешь в коммерческом ассортименте Thales, в частности благодаря большей универсальности боеприпасов. Различные модификации оружия рассчитаны на использование боеприпасов калибра 5,56 (стандарт НАТО) и 7,62 мм, нового американского патрона калибра 6,8 мм, а также большого количества аксессуаров (гранатометы, лазерный прицел, очки ночного видения).

Боевая винтовка ACAR станет не первой новинкой, которую испытают на украинском фронте. С затягиванием конфликта эта страна стала полигоном для испытаний новых вооружений. В частности, компания Thales продала Киеву копию своей новейшей мобильной системы обнаружения радаров GM200 в сочетании с зенитной системой. Группа также участвовала во внедрении в ВСУ новой безопасной системы связи, объединяющей все виды данных, по образцу НАТО.

Автор: Брюно Тревидик (Bruno Trévidic)