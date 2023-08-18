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Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования КНР, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования КНР, в Пекине.
Источник изображения: © РИА Новости / Анна Раткогло

Глава стратегического командования (STRATCOM) Пентагона Энтони Коттон рассказал, что Соединенные Штаты обеспокоены любыми военно-ядерными разработками Китая. Он пояснил, что при разработке вооружений Пекин опирается на многолетний опыт США и России, сообщает РИА Новости.

По его словам, у КНР есть возможность создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются Вашингтоном и Москвой. Он уточнил, что беспокойство вызывают абсолютно все ядерные системы, разработкой которых может заняться Китай.

«Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок», — заявил Коттон.

Ранее он рассказал, что доволен работой по созданию в США новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подводной лодки, а также стратегического бомбардировщика.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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