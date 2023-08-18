Минобороны РФ закупает ракеты для "Искандеров"

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - НПО "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех") поставит Минобороны РФ управляемые ракеты 9М723-1К5 для оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Госконтракт на военно-техническом форуме "Армия-2023" вручил начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев генеральному директору КБМ Сергею Питикову.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБМ. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.