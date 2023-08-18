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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ закупает ракеты для "Искандеров"

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ОТРК "Искандер-М"
Загрузка аэробаллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - НПО "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех") поставит Минобороны РФ управляемые ракеты 9М723-1К5 для оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Госконтракт на военно-техническом форуме "Армия-2023" вручил начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев генеральному директору КБМ Сергею Питикову.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБМ. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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