Военный эксперт: в Финляндии задумываются о последствиях вступления в НАТО

Крамник: в Финляндии хорошо помнят, когда страна была в наибольшей безопасности

Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен. В эфире радио Sputnik мнением по этому вопросу поделился военный эксперт Илья Крамник.

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен усомнился в том, что Финляндия долго пробудет в составе Североатлантического альянса.

"Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", – приводит его слова РИА Новости.

Членство в НАТО принесло стране только вред, но финны не могли открыто заявить о своей позиции, отметил экс-депутат.

"Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред", – сказал Ано Туртиайнен.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник ИМЭМО им. Примакова РАН, военный эксперт Илья Крамник высказал мнение, что отчасти для этого заявления есть реальные основания.

"В Финляндии очень хорошо помнят, что в наибольшей безопасности страна была, когда поддерживала ровные, хорошие отношения и с НАТО, и с Советским Союзом. Причем это происходило во время холодной войны, глобального ядерного противостояния, замечу, куда более интенсивного, чем сейчас – по количеству боеголовок и по количеству развернутых войск. В этой ситуации Финляндия сформировала нейтралитет, при этом безопасность была обеспечена с обеих сторон. А сейчас, вступив в НАТО, Финляндия этих гарантий безопасности лишилась и, напротив, приобрела весомый риск оказаться целью в случае конфликта. Разумеется, в Финляндии это многие понимают. Даже те, кому вначале вскружило голову, сейчас начинают задумываться. Поэтому нельзя исключать того, что через какое-то время они, задумавшись о том, что получили взамен, задумаются и о политических последствиях", – сказал Илья Крамник.

Вместе с тем он не согласился с мнением, что Финляндия вскоре выйдет из альянса.

"Сейчас говорить о том, что Финляндия все-таки выйдет из НАТО, я бы не стал. Я бы констатировал: им есть о чем подумать и будет с чем сравнить", – добавил военный эксперт.