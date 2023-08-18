Военный эксперт: в Финляндии задумываются о последствиях вступления в НАТО

Крамник: в Финляндии хорошо помнят, когда страна была в наибольшей безопасности
Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен. В эфире радио Sputnik мнением по этому вопросу поделился военный эксперт Илья Крамник.
Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен усомнился в том, что Финляндия долго пробудет в составе Североатлантического альянса.
"Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", – приводит его слова РИА Новости.
Членство в НАТО принесло стране только вред, но финны не могли открыто заявить о своей позиции, отметил экс-депутат.
"Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред", – сказал Ано Туртиайнен.
В эфире радио Sputnik научный сотрудник ИМЭМО им. Примакова РАН, военный эксперт Илья Крамник высказал мнение, что отчасти для этого заявления есть реальные основания.
Вместе с тем он не согласился с мнением, что Финляндия вскоре выйдет из альянса.