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Известия.ru

СМИ сообщили о тайной поставке французской Thales штурмовых винтовок Киеву

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Источник изображения: Фото: Thales

Echos: Украина тайно получила от французской компании Thales винтовки ACAR

Украина получила и испытала штурмовые винтовки ACAR, тайно переданные французской промышленной компанией Thales якобы для испытаний и оценки. Об этом сообщила Echos со ссылкой на источники 16 августа.

Газета отмечает, что оружие разработано и произведено в Австралии. Винтовки были отправлены Киеву еще в июле.

При этом продажа оружия между предприятием и руководством Украины не было заключена, подчеркивают представители компании.

Ранее, 13 июля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна завершила обучение 6 тыс. украинских солдат, выполнив план на год. Он также отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) расходует большое количество боеприпасов.

В начале августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил ракеты большой дальности SCALP от Парижа.

В июле Франция решила передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна придерживается специальной доктрины, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.


Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Австpалия
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