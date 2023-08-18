«Количество снарядов впечатляет»: в западной прессе оценили новые американские поставки ВСУ

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В рамках нового пакета военной помощи США передадут ВСУ два миллиона 155-мм артиллерийских снарядов из своих арсеналов наряду с другими изделиями американской оборонки.

Количество поставляемых на Украину боеприпасов впечатляет

- указывается в издании Army Recognition.

Как отмечается, спрос на снаряды на Украине чрезвычайно высок, поскольку широкое использование артиллерийских орудий во время конфликта неизбежно привело к росту их расхода.

В Пентагоне пояснили, что США в настоящее время производят снаряды со скоростью 24 тыс. в месяц и находятся на пути к превышению уровня производства 80 тыс. боеприпасов в месяц, на который планируется выйти в следующем году.

Таким образом, для компенсации передачи ВСУ 2 млн снарядов потребуется от более двух (при оптимальном раскладе) до семи (при текущем темпе выпуска) лет.

Тем не менее, ВСУ потребляют значительно большее количество снарядов. В начале конфликта Украина использовала от 3000 до 4000 снарядов в день, но сейчас она применяет 8000 в сутки. Таким образом, 2 миллиона снарядов представляют собой 8-месячный запас боеприпасов для ВСУ, если норма ежедневного использования останется постоянной

- говорится в западной прессе.