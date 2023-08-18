Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д

Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023".

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д.

"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой", - сказал диктор на церемонии подписания.

Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".