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РИА Новости

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д

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Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д.

"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой", - сказал диктор на церемонии подписания.

Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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