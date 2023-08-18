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ТАСС

Долгопрудненское научно-производственное предприятие поставит МО РФ зенитные ракеты

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Комплекс ПВО "Бук-М3"
Комплекс ПВО "Бук-М3".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет.

Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023".

В 2022 году на форуме МО РФ подписало с предприятием контракт на изготовление и поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". Ракеты 9М317М входят в состав зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М317 ЗУР
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
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