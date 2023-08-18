Полковник назвал российское оружие для защиты от украинских Су-25

Все средства противовоздушной обороны (ПВО), которые сегодня есть на вооружении Российской армии — от переносных комплексов «Стрела-3» до новейших систем С-400, — могут поразить украинский штурмовик Су-25. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Штурмовик Су-25 был разработан еще во время Советского Союза. Он предназначен для поддержки пехоты, для штурмовых действий наземных войск. Этот штурмовик тихоходный и бронированный», — сообщил специалист.

Также Матвийчук отметил, что Су-25 до сих пор находится на вооружении и Российской армии.

«Но наибольшее количество этих самолетов было на Украине. По идее, они должны были уже закончиться. По всей видимости, сейчас используются штурмовики, которые были переданы Польшей, Словенией, Румынией, Болгарией», — заключил он.

Ранее российские средства ПВО сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) украинский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что самолет противника был уничтожен в районе населенного пункта Новотроицкое.