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Военное обозрение

«Программа потерпела неудачу»: США списывают литоральный корабль Sioux City после пяти лет службы

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Источник изображения: topwar.ru

В начале 2000-х годов ВМС США запустили программу LCS – «литоральных [буквально – «прибрежных»] боевых кораблей», стоимость которой на тот момент оценивалась в $37 млрд и предусматривала поставку флоту не менее 52 быстроходных [со скоростью 40 узлов] и многоцелевых кораблей.

Они должны были выполнять широкий спектр задач за счет добавления «модулей миссий» в зависимости от поставленных задач: ПЛО и ПКО, траление, разведка, наблюдение за побережьем, специальные операции. И все это с сокращением экипажа до 40 моряков благодаря их мощной автоматизации.

Однако с тех пор эта программа потерпела неудачу

- говорится в издании Opex360.

Запланированная экономия за счет масштаба производства не оправдала ожиданий: удельная стоимость корабля, которая оценивалась в $220 млн, увеличилась более чем вдвое. Сокращение численности экипажа оказалось плохой идеей, поскольку это сказалось на техническом обслуживании кораблей, эксплуатация которых сопровождалась постоянными неполадками. Наиболее проблемным стал модуль ПЛО от компании Raytheon.

В конечном итоге ВМС США решили досрочно списать несколько вымпелов, еще недавно принятых на вооружение.

Мы решили, что лучше вывести эти корабли из эксплуатации и инвестировать [сэкономленные] ресурсы в создание более маневренных и более подходящих для будущих боевых действий единиц

- заявлял министр обороны.

Уже списаны корабли USS Freedom (LCS-1), USS Independence (LCS-2) и Coronado (LCS-4). Это были самые старые из серии. Четвертый только что присоединился к ним: USS Sioux City (LCS-11), принятый на вооружение ровно 4 года и 9 месяцев назад, то есть не дотянувший даже до пяти лет службы.

Согласно бюджетным прогнозам Пентагона эксплуатационные расходы LCS будут такими же значительными, как и у эсминца типа Arleigh Burke. Поэтому их списание будет продолжаться.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Raytheon
Проекты
LCS-1
LCS-2
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