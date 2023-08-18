Медведев посетил форум "Армия-2023"

Медведев посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит форум "Армия-2023"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит международный военно-технический форум "Армия-2023".

Форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Центральной темой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. В рамках форума представлено 28,5 тысячи разработок от 1,5 тысячи предприятий оборонной промышленности. На площадке мероприятия свою продукцию представляют 82 иностранные военно-промышленные компании, сообщил 14 августа президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума.

Также в парке "Патриот" открылась выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Она насчитывает более 870 образцов, в том числе продукции украинского ВПК, британской, американской, французской и шведской бронетехники.

РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".