Войти
Известия.ru

Медведев обсудил выпуск снайперского оружия на заседании рабочей группы ВПК

246
0
0
Источник изображения: Фото: t.me/medvedev_telegram

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленного комплекса, в ходе которого обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия. Об этом в среду, 16 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что вместе с представителями ВПК он рассмотрел ход выполнения гособоронзаказа.

«Образцы современной военной техники, представленные на форуме «Армия-2023», позволяют с уверенностью говорить о том, что российский ОПК (Оборонно-промышленный комплекс. — Ред.) справляется с задачами обеспечения потребностей СВО», — написал Медведев.

Зампред СБ добавил в видео к публикации, что российские оружейники продемонстрировали основательную работу. Он подчеркнул, что всё, что создано ими, служит выполнению целей специальной военной операции и используется как для уничтожения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для выведения из строя их техники.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.


В августе сообщалось, что на экспозиции форума среди прочего будут представлены образцы новой гражданской винтовки «Астарта», которая отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
30.03.2023
В Совбезе призвали использовать новые разработки при производстве боеприпасов
27.03.2023
Вопрос о производстве танков в России в 2023 году
12.10.2022
Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны
18.07.2022
Медведев: отказ стран НАТО признать Крым российским - для РФ системная угроза
20.06.2016
«Стилетом» в спину Москвы
16.02.2012
Суперпылесос
26.10.2009
Продинамили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени