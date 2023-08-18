Медведев обсудил выпуск снайперского оружия на заседании рабочей группы ВПК

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленного комплекса, в ходе которого обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия. Об этом в среду, 16 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что вместе с представителями ВПК он рассмотрел ход выполнения гособоронзаказа.

«Образцы современной военной техники, представленные на форуме «Армия-2023», позволяют с уверенностью говорить о том, что российский ОПК (Оборонно-промышленный комплекс. — Ред.) справляется с задачами обеспечения потребностей СВО», — написал Медведев.

Зампред СБ добавил в видео к публикации, что российские оружейники продемонстрировали основательную работу. Он подчеркнул, что всё, что создано ими, служит выполнению целей специальной военной операции и используется как для уничтожения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для выведения из строя их техники.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

В августе сообщалось, что на экспозиции форума среди прочего будут представлены образцы новой гражданской винтовки «Астарта», которая отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.