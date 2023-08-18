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Военное обозрение

Теперь способна поразить танки: Франция представила новый вариант БМП VBCI

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Источник изображения: topwar.ru

Французское подразделение концерна KNDS представило «в металле» новый вариант колесной БМП VBCI, оснащенный более мощной пушкой.

Новая модификация получила дополнительную броню, увеличив уровень защиты экипажа, что привело к росту массы техники. Вероятно, это компенсируется повышенной мощностью двигателя, которая сейчас составляет 600 л.с. вместо прежних 550 л.с.

В части вооружения изменения затронули башенную систему CTA T40. Вместо расположенной в ней 25-мм пушки M811 установлено новое 40-мм орудие, спаренное с 7,62-мм универсальным пулеметом. Как утверждается, показатель пробития брони составляет 140 мм. Для поражения более тяжелых целей БМП оснащена ПУ для ПТУР средней дальности Akeron MP. Таким образом, машина приобрела значительно большие возможности по уничтожению наземных целей, в том числе она способна поразить танки противника.

Источник изображения: topwar.ru

VBCI – французская колесная БМП. Экипаж машины состоит из командира, наводчика и мехвода. Вооружение в базовом варианте представлено обитаемой башней с 25-мм автоматической пушкой M811 и 7,62-мм пулеметом. В качестве силовой установки выступает дизельный двигатель Renault Diesel мощностью 550 л.с., что при боевой массе в 28,5 тонн позволяет развивать максимальную скорость 100 км/ч. В настоящее время на вооружении французских сухопутных войск имеется 628 экземпляров VBCI (из них 518 в версии VCI и 110 единиц в варианте VPC).

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
VBCI
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