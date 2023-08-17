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От Земли улетели. Летим к Луне

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

В Институте космических исследований Российской академии наук завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту автоматической станции «Луна-25», выполненных 13 августа 2023 года в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тыс. км. Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на «отлично».

Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.


Снимок получен камерой комплекса СТС-Л на борту космического аппарата «Луна-25» 13 августа 2023 г. во время перелёта к Луне. Видны эмблема миссии и ковш лунного манипуляторного комплекса ЛМК (слева вверху).
Источник: ИКИ РАН

Снимки Земли и Луны, выполненные камерой комплекса СТС-Л на борту КА «Луна-25» во время перелёта к Луне 13.08.2023, с расстояния около 310 тысяч км от Земли.
Источник: ИКИ РАН

Во время сеансов ядерно-физический прибор АДРОН-ЛР измерил радиационный фон на аппарате, значительный вклад в который вносят галактические космические лучи. Эти лучи заполняют все межпланетное пространство, под их воздействием нашим приборам и будущим экспедициям космонавтов предстоит работать на Луне. Поэтому узнать радиационный фон на борту космического аппарата заранее, еще на перелете, было крайне необходимо.

В целом, экспресс-анализ данных первых научных измерений в космосе показал, что автоматический аппарат «Луна-25» — это хорошо сконструированный надежный комплекс. В отличие от экспедиций советской эпохи на станции отсутствует гермоотсек и приборы работают в условиях космического пространства. При этом системы станции обеспечивают бортовой научной аппаратуре оптимальные тепловые условия, необходимые ресурсы по энергетике, управлению и радиосвязи.

14 августа 2023 г. космический аппарат «Луна-25» продолжает свой перелет к естественному спутнику Земли в ориентации, которую контролируют созданные в ИКИ РАН звездные датчики. Все системы космического аппарата работают штатно, связь со станцией устойчивая, энергобаланс положительный.


Дополнительная информация

13.08.2023 Российская автоматическая станция сделала первые снимки во время перелета к Луне / Новости ГК «Роскосмос»

Проект «Луна-25» на сайте ИКИ РАН

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
Луна
Ядерный щит
ЯО
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