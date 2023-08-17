Продолжаем освещать планы ВПР Польши по подготовке вооруженной агрессии против Республики Беларусь. Ранее наша команда вскрыла мероприятия польской хунты по проведению стратегической наступательной операции на территории РБ. Далее, нам удалось установить подготовку воздушных сил Войска Польского по прикрытию авиацией действий сухопутной группировки.

В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени. Источник: belvpo.com

Сегодня мы расскажем о переводе центральных органов управления польской армии с мирного на военное время. Накануне Дня Войска Польского президент страны Анджей Дуда заявил о необходимости унификации системы военного управления. В частности, Дуда анонсировал о формировании в скором времени командования Объединенных сил, которое будет подчинятся генеральному штабу вс РП. Кроме того, восстанавливаются командования видов Войска Польского.

Главной задачей командования Объединенных сил является планирование и проведение боевых операций, как на территории страны, так и за ее пределами.

Задачами командований видов вс являются повседневное управление и обеспечение деятельности своих подчиненных соединений.

Так же, заявляется, что организационно-штатная структура новых органов военного управления будет соответствовать штатам военного времени

Таким образом, экстренная реформа органов военного управления польской армии и перевод их на штат военного времени свидетельствует об очередных мероприятиях ВПР Польши по подготовке вооруженной агрессии против Республики Беларусь.

Сергей Острына