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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Новикомбанк и ВЭБ.РФ инвестируют 60 млрд рублей в развитие авиа- и автомобилестроения

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Новикомбанк и ВЭБ.РФ инвестируют 60 млрд рублей в развитие авиа- и автомобилестроения
Новикомбанк и ВЭБ.РФ инвестируют 60 млрд рублей в развитие авиа- и автомобилестроения.
Источник изображения: metalinfo.ru

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписал два меморандума о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, в рамках которых договорились об оказании поддержки отечественному авиа- и автомобилестроению на общую сумму 60 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Ростеха.

Подписи под меморандумами поставили предправления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Первый из двух меморандумов о сотрудничестве подразумевает «рассмотрение возможности совместного участия в реализации финансирования проектов на общую сумму до 20 млрд рублей, направленных на развитие российской автомобилестроительной отрасли». Второй документ посвящен поддержке отечественного авиастроения на общую сумму 40 млрд рублей.

Стороны договорились, что будут согласованно решать правовые, экономические и организационные вопросы, связанные с реализацией предмета меморандумов. Совместную работу планируется вести с учетом положений и ограничений, установленных федеральным законодательством, распоряжением правительства РФ и иными нормативными правовыми актами, а также внутренними организационно-распорядительными документами и решениями органов управления подписантов.

«Новикомбанк активно содействует развитию российского авиа- и автомобилестроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные, в частности, на наращивание инновационного потенциала этих отраслей, их развитие и модернизацию. С ОАК, например, нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации», – отметила председатель правления, куратор Воронежского СоюзМаш Елена Георгиева.

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Страны
Дания
Россия
Компании
ОАК
Ростех
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