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kod.ru

Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей

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ОС «Аврора»
ОС «Аврора».
Источник изображения: kod.ru

Роскомнадзор провёл консультации с отечественными производителями смартфонов и специалистами по модификации операционной системы «Аврора» для адаптации к мобильным устройствам, информирует «Коммерсантъ».

На встрече были представители таких компаний, как Yadro, «Аквариус», «Лаборатория Касперского» и другие. Предложено было создать ассоциацию, способную противостоять доминированию зарубежных ОС.

Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что в текущих условиях создание российских ОС возможно лишь при государственной поддержке. Ожидается, что инвестиции в создание «Авроры» до 2027 года, когда система планируется к запуску на рынке, достигнут 300 млрд рублей.

Ростелеком отметил растущий интерес пользователей к устройствам на базе «Авроры». Кроме того, стало известно, что российские чиновники и законодатели начали использовать смартфоны с ОС «Аврора».

Представитель рынка рассказал, что сумма в 300 млрд рублей нужна не только для доработки «Авроры», но и для адаптации софта и драйверов ОС под отдельное устройство. Другой источник издания отметил, что в ОС внедрены новые программы и стало больше совместимых устройств, «но экосистема по-прежнему не закрывает основных потребностей заказчика», а потому для её внедрения нельзя обойтись без госфинансирования.

Игорь Савкин

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1 комментарий
№1
17.08.2023 09:33
3 млрд баксов на доработку ОС? и сколько останется от жирных котов студентам-кодерам? Риторический вопрос.
+1
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