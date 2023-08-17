Китай заявил о создании боевого лазера, который может стрелять бесконечно

Лазер

Китайское издание «South China Morning Post» сообщило о прорыве в разработке лазерных технологий – создании новой системы охлаждения для боевого лазера. По заявлению журналистов, она настолько эффективна, что позволяет испускать лазерный луч «неограниченно долгое время». Если это так, данная технология превращает лазер из экспериментальной установки в грозное оружие, так как появляется возможность дольше вести огонь по цели.

Проблема перегрева лазерного оружия не нова и пока не получила решения. Все упирается в мощность излучения, снижение которой делает лазер бесполезным в качестве вооружения. Но чем выше мощность, тем больше генерируется тепла, которое быстро выводит из строя отдельные узлы установки. В статье описано, что китайские инженеры провели через лазер систему охлаждения, которая использует газ. Это позволяет поддерживать температуру установки в приемлемом диапазоне значений, что и дает возможность излучать свет дольше, чем несколько секунд. Такая система может использоваться как альтернатива зенитным ракетам — например, для поражения спутников на низкой орбите. Это важная цель для военных многих стран мира, так как спутниковые системы стали основой разведки и связи на современном поле боя.

Александр Мартыненко