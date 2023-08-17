Войти
Техкульт

Китай заявил о создании боевого лазера, который может стрелять бесконечно

552
0
0

Лазер

Китайское издание «South China Morning Post» сообщило о прорыве в разработке лазерных технологий – создании новой системы охлаждения для боевого лазера. По заявлению журналистов, она настолько эффективна, что позволяет испускать лазерный луч «неограниченно долгое время». Если это так, данная технология превращает лазер из экспериментальной установки в грозное оружие, так как появляется возможность дольше вести огонь по цели.

Проблема перегрева лазерного оружия не нова и пока не получила решения. Все упирается в мощность излучения, снижение которой делает лазер бесполезным в качестве вооружения. Но чем выше мощность, тем больше генерируется тепла, которое быстро выводит из строя отдельные узлы установки. В статье описано, что китайские инженеры провели через лазер систему охлаждения, которая использует газ. Это позволяет поддерживать температуру установки в приемлемом диапазоне значений, что и дает возможность излучать свет дольше, чем несколько секунд. Такая система может использоваться как альтернатива зенитным ракетам — например, для поражения спутников на низкой орбите. Это важная цель для военных многих стран мира, так как спутниковые системы стали основой разведки и связи на современном поле боя.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
30.09.2019
Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
25.10.2018
ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой
21.02.2017
Контракт на поставку Ирану ЗРС С-300 стоил около $1 млрд
10.06.2015
Глобальный контрудар
15.07.2013
Китай встревожен посадкой американского конвертоплана на японский корабль
16.08.2011
МАКС: небесные надежды
13.05.2008
Главный поставщик вертолетов для Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:42
  • 54301
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23