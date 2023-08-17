Саркози считает, что ситуация с поставками оружия Киеву может стать неуправляемой

Бывший президент Франции выразил обеспокоенность продолжающимися поставками западных вооружений Украине

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) в своей новой книге "Время сражений" (Le Temps des combats) выразил обеспокоенность продолжающимися поставками западного оружия Украине. Выдержки из книги опубликовал телеканал BFMTV.

"Мы не присутствуем непосредственно в зоне боевых действий. Но постоянный поток оружия идет от нас одной из воюющих сторон. В краткосрочной перспективе эта ситуация грозит стать неуправляемой", - отметил экс-президент.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Украине. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке Киева западным оружием.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он второй раз баллотировался на выборах в 2012 году, однако проиграл Франсуа Олланду. Книга "Время сражений" выйдет в свет 22 августа.