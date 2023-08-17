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В Гостомеле технические специалисты украинской компании «Антонов» заняты снятием с остатков самолета «Мрия» уцелевших деталей. Об этом сообщает украинская пресса.

Напомним, что крупнейший в мире транспортный самолет был уничтожен в первые дни специальной военной операции ВС РФ в аэропорту Гостомеля. Однако некоторые запчасти на самолете уцелели. Поэтому было принято решение их снять, так как впоследствии их могут использовать при строительстве нового подобного самолета.

Отметим, что ранее компания «Антонов» заявляла о начале конструкторских работ для строительства в будущем нового крупного транспортного самолета по типу «Мрии».

Что интересно, киевский режим нашел и «виновника» уничтожения самолета «Мрия». Бывший генеральный директор «Антонова» Сергей Бычков не вывез самолет из Гостомеля, несмотря на соответствующие рекомендации украинских силовиков. В результате российского удара по аэропорту самолет был уничтожен. Теперь Бычкова судят за проявленную им халатность, как считают украинские власти.

Правда, не очень понятно, как украинская компания собирается использовать новый самолет, если он все же будет построен. Ведь воздушное сообщение в условиях боевых действий остается рискованным. Поэтому можно допустить, что детали с «Мрии» будут проданы или отданы на изучение западным специалистам в сфере авиастроения.