Войти
Военное обозрение

Украинские технические специалисты снимают уцелевшие детали уничтоженного в аэропорту Гостомеля самолета «Мрия»

554
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Гостомеле технические специалисты украинской компании «Антонов» заняты снятием с остатков самолета «Мрия» уцелевших деталей. Об этом сообщает украинская пресса.

Напомним, что крупнейший в мире транспортный самолет был уничтожен в первые дни специальной военной операции ВС РФ в аэропорту Гостомеля. Однако некоторые запчасти на самолете уцелели. Поэтому было принято решение их снять, так как впоследствии их могут использовать при строительстве нового подобного самолета.

Отметим, что ранее компания «Антонов» заявляла о начале конструкторских работ для строительства в будущем нового крупного транспортного самолета по типу «Мрии».

Что интересно, киевский режим нашел и «виновника» уничтожения самолета «Мрия». Бывший генеральный директор «Антонова» Сергей Бычков не вывез самолет из Гостомеля, несмотря на соответствующие рекомендации украинских силовиков. В результате российского удара по аэропорту самолет был уничтожен. Теперь Бычкова судят за проявленную им халатность, как считают украинские власти.

Правда, не очень понятно, как украинская компания собирается использовать новый самолет, если он все же будет построен. Ведь воздушное сообщение в условиях боевых действий остается рискованным. Поэтому можно допустить, что детали с «Мрии» будут проданы или отданы на изучение западным специалистам в сфере авиастроения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.09.2019
Что-то с памятью нашей стало… Из истории авиастроения Украины
16.09.2016
"Антонов": рейс в никуда
09.09.2016
Шантаж по поводу Ан-124 способен ударить по самой Украине
13.07.2016
Как уакнется, так и откликнется
08.10.2013
Украино-российское самолетостроение: дружба с двойным дном
12.05.2011
Россия заинтересовалась крупнейшим в мире транспортником
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 16:42
  • 54301
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 16:22
  • 12
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 06:47
  • 2
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23