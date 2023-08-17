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ТАСС

Минобороны получит вертолеты МИ-8АМТШ-В "Терминатор"

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Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН
Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Их изготовит и поставит холдинг "Вертолеты России"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации Ростех изготовит и поставит Минобороны РФ вертолеты МИ-8АМТШ-В "Терминатор".

Дополнительное соглашение к госконтракту на полях форума "Армия-2023" вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев замглавы холдинга "Вертолеты России" Олегу Гуляеву.

Ми-8АМТШ-В - модификация вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор", принятого на вооружение в 2009 году и выпускаемого АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (в составе холдинга "Вертолеты России", входит в Ростех). На вертолет установлены новые газотурбинные двигатели "Климов" ВК-2500-03, более мощная вспомогательная силовая установка ТА-14 и обновленный комплект авионики.

Максимальная взлетная масса вертолета - 13 тонн, полезная нагрузка - до четырех тонн или 36 человек. Практический потолок - 6 тыс. м, максимальная скорость - 250 км/ч, дальность полета - 580 км. Вооружение: неуправляемые ракеты С-8, пушечное вооружение калибра 23 мм, стрелковое вооружение (до 8 огневых точек) - носовой и кормовой пулеметы ПКТ, автоматы АКМ, пулеметы РПК и ПКТ по бортам. 

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-8
Ми-8АМТ
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