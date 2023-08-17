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Военное обозрение

На форуме «Армия-2023» показан комплекс артиллерийской разведки ПРП-5

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Источник изображения: topwar.ru

На форуме «Армия-2023» компания «Алмаз-Антей» показала усовершенствованный комплекс артиллерийской разведки ПРП-5. Эта современная гусеничная бронированная машина дебютировала в 2022 году во время парада Победы в Туле, где она производится.

В качестве базы применяется шасси БМП-3. При этом имеется колесный вариант, использующий платформу БТР-82А. Обе модификации имеют возможность вплавь преодолевать водные преграды.

ПРП-5 оснащен дистанционно управляемым модулем, в котором размещается специализированное оборудование. Отличительной особенностью машины является выдвижная мачта, на которой установлен оптико-электронный комплексированный прибор разведки (ОЭКПР) и РЛС, совместная работа которых увеличивает эффективность обнаружения противника.

ОЭКПР оснащен цветным ТВ-каналом, высокоточным ТВ-каналом и тепловизором. Кроме того, его дальномер может точно определять расстояние до вражеских целей на удалении до 15 км от них. Бортовой радар может похвастаться способностью обнаруживать отдельных пехотинцев с дистанции более 6 км и технику с расстояния более 15 км.

За ПРП-5 закрепляются беспилотники, в том числе БПЛА Т-28, за счет которого дальность работы комплекса увеличивается до 25 км.

Для самообороны ПРП-5 вооружен 12,7-мм пулеметом с запасом в 2000 патронов. Скорость хода в гусеничном исполнении составляет до 70 км/ч, в колесном – не менее 80 км/ч.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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