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РИА Новости

Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

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Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МО и КТРВ заключили контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет.

"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет", - сказал диктор на церемонии подписания.

Подписи под документом поставили генеральный директор КТРВ Борис Обносов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

Также Минобороны заключило с "Ярославским судозаводом" контракт на строительство и поставку морских буксиров проекта 23470, а с "Сокольской судоверфью" - на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
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