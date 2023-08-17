Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

МО и КТРВ заключили контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет.

"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет", - сказал диктор на церемонии подписания.

Подписи под документом поставили генеральный директор КТРВ Борис Обносов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

Также Минобороны заключило с "Ярославским судозаводом" контракт на строительство и поставку морских буксиров проекта 23470, а с "Сокольской судоверфью" - на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.