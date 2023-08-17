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ТАСС

Эксперт считает, что германские беспилотники LUNA NG будут неэффективны на Украине

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БПЛА LUNA NG
БПЛА LUNA NG.
Источник изображения: rheinmetall.com

Украинский военный эксперт Александр Карпюк назвал их слишком большими и дорогими для использования в конфликте

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Украинские военные сомневаются в эффективности разведывательных беспилотников LUNA NG, которые Берлин намерен поставить Киеву до конца года. Они слишком шумные и крупные, считает украинский военный эксперт Александр Карпюк.

"Пока у ВС РФ достаточно ПВО, этот дрон будут часто сбивать. А его стоимость будет перекрывать его эффективность. <...> К сожалению, он слишком большой и дорогой для нашей войны", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По мнению эксперта, ВС Украины нуждаются в беспилотниках меньшего размера и с менее шумным электрическим двигателем, при этом длительность полета более 3-4 часов представляется избыточной.

Ранее газета Bild am Sonntag сообщила, что германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Это модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении Бундесвера с начала 2000-х годов. Он представляет собой легкий разведывательный дрон самолетного типа, способный осуществлять непрерывный полет в течение 12 часов на расстояние свыше 100 км. Запуск осуществляется с катапульты. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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