Производство ракет для комплекса «Искандер» выросло в несколько раз

Глава КМБ Питиков сообщил об увеличении поставок ракет для комплекса «Искандер»

Гендиректор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ) Сергей Питиков 16 августа в ходе форума «Армия-2023» сообщил об увеличении объемов производства ракет для комплекса «Искандер» с начала специальной военной операции.

«Поставки выросли в несколько раз», — сказал он, указывая на оперативно-тактические ракеты 9М723-1К5.

В ходе форума стало известно, что Минобороны закупает ракеты для «Искандеров». Соответствующий госконтракт Питикову вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

КМБ входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» стартовал 14 августа и продлится до 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Ранее в августе стало известно, что расчеты оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота отработали учебно-боевые задачи на полигоне в Калининградской области. Они практиковали нанесение ударов по командным пунктам, аэродромам, железнодорожным узлам и другим объектам условного противника.

24 июля КМБ сообщило, что в 2,5 раза увеличила производство ряда изделий.